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11:07   14 Марта 2021
Происшествия

Жительница Башкирии на "зебре" сбила школьницу

Жительница Башкирии на "зебре" сбила школьницу

Девочка попала под колеса автомобиля, переходя дорогу на светофоре в Стерлитамаке. Полиция инициировала проверку.

Несчастный случай с пятиклассницей произошел на улице Артема. Женщина за рулем авто сбила перебегавшую дорогу на светофоре школьницу.

По данным полиции, 11-летней девочке понадобилась помощь врачей. Ее госпитализировали прибывшие на место аварии медики.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. По факту ДТП начали проверку, рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

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#дтп #башкирия #школьница

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