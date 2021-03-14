11:07 14 Марта 2021Происшествия
Жительница Башкирии на "зебре" сбила школьницу
Девочка попала под колеса автомобиля, переходя дорогу на светофоре в Стерлитамаке. Полиция инициировала проверку.
Девочка попала под колеса автомобиля, переходя дорогу на светофоре в Стерлитамаке. Полиция инициировала проверку.
Несчастный случай с пятиклассницей произошел на улице Артема. Женщина за рулем авто сбила перебегавшую дорогу на светофоре школьницу.
По данным полиции, 11-летней девочке понадобилась помощь врачей. Ее госпитализировали прибывшие на место аварии медики.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. По факту ДТП начали проверку, рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.