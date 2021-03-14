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11:05   14 Марта 2021
Армия

В ЛНР обезвредили очередной украинский БПЛА

В ЛНР обезвредили очередной украинский БПЛА

Военные Луганской Народной Республики сбили очередной беспилотник, с помощью которого украинские силовики корректировали ведение огня по поселку Молодежное.

Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, ВСУ предприняли попытку использовать беспилотный летательный аппарат для ведения огня. Благодаря слаженным действиям расчета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с применением станции подавления "Тритон М1", разработанной луганскими специалистами, украинский БПЛА был оперативно обнаружен.

Филипоненко добавил, что в результате подавления каналов навигации и управления беспилотник потерпел крушение. ВСУ, потеряв возможность ведения воздушной разведки и корректировки огня, были вынуждены прекратить обстрелы, отметил он.

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#донбасс #всу #лнр

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