В ЛНР обезвредили очередной украинский БПЛА

Военные Луганской Народной Республики сбили очередной беспилотник, с помощью которого украинские силовики корректировали ведение огня по поселку Молодежное.

Военные Луганской Народной Республики сбили очередной беспилотник, с помощью которого украинские силовики корректировали ведение огня по поселку Молодежное.

Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, ВСУ предприняли попытку использовать беспилотный летательный аппарат для ведения огня. Благодаря слаженным действиям расчета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с применением станции подавления "Тритон М1", разработанной луганскими специалистами, украинский БПЛА был оперативно обнаружен.

Филипоненко добавил, что в результате подавления каналов навигации и управления беспилотник потерпел крушение. ВСУ, потеряв возможность ведения воздушной разведки и корректировки огня, были вынуждены прекратить обстрелы, отметил он.