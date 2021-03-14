Полиция Бельгии водометами и слезоточивым газом разогнала участников акции BLM

Акция протеста Black Lives Matter началась в центре бельгийского города Льеж. Полицейским пришлось "успокаивать" разбушевавшихся демонстрантов с помощью спецсредств.

Акция протеста Black Lives Matter началась в центре бельгийского города Льеж. Полицейским пришлось "успокаивать" разбушевавшихся демонстрантов с помощью спецсредств.

Причиной демонстрации стал появившийся в Сети видеоролик, на котором правоохранители жестко задерживают темнокожую девушку, сообщают местный телеканал RTBF и газета Het Nieuwsblad. Изначально планировалось мирное проведение акции, но вскоре некоторые митингующие начали кидать камни в представителей правоохранительных органов.

Столкновения с полицией произошли после того, как около 200 демонстрантов, разбившись на небольшие группы, стали "громить все на своем пути", рассказала представитель местной полиции Ядранка Лозина в интервью RTBF.

Всего в результате столкновений пострадали около десяти полицейских, некоторых пришлось госпитализировать. О жертвах среди протестующих информации нет.