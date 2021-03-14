Наина Ельцина получила поздравление от Путина с 89-летием

Президент пожелал ей «здоровья и успехов в реализации намеченных планов».

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения вдову первого российского лидера Бориса Ельцина Наину. Телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля в воскресенье, 14 марта.

Глава государства пожелал ей «здоровья и успехов в реализации намеченных планов». Он также отметил ее успехи в общественной деятельности, в частности, в работе попечительского совета Президентского центра Бориса Ельцина.

Путин назвал экс-первую леди, которой исполнилось 89 лет, «искренней, доброй и отзывчивой, всегда внимательной к людям».

Борис Ельцин избирался избирался президентом РСФСР — России в 1991—1999 годах. Наина сопровождала супруга в поездках, посещала школы, больницы, занималась благотворительностью. После смерти мужа в 2007 году она многое сделала для увековечения памяти о нем.