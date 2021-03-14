Британцы признали преимущество танковых войск России в возможном конфликте

Артиллерийская дуэль танковых подразделений Великобритании и РФ случае военного конфликта с большой вероятностью закончится не в пользу первой. Об этом говорится в докладе оборонного комитета палаты общин парламента Соединенного Королевства.

Артиллерийская дуэль танковых подразделений Великобритании и РФ случае военного конфликта с большой вероятностью закончится не в пользу первой. Об этом говорится в докладе оборонного комитета палаты общин парламента Соединенного Королевства.

Авторы документа указывают на плохую оснащенность британской армии. Отмечается, что в случае вооруженного конфликта военные будут вынуждены использовать устаревшую бронетехнику. При этом на ее модернизацию или замену потребуется не менее четырех лет. В

В комитете считают, что в этом виноваты «бюрократические проволочки, па также «неспособность командования принять решение»

«В 1990 году у Великобритании было 1200 основных боевых танков, сегодня — 227, и те, что остались, нуждаются в срочной модернизации», — подчеркивается в докладе.

Таким образом, нынешнее состояние бронетехники не позволит Великобритании эффективно сдерживать Россию, которая на протяжении нескольких лет регулярно модернизировала свои бронетанковые силы, заключают эксперты.

На модернизацию ВС Великобритании будет направлено около 80 млрд фунтов стерлингов (111,3 млрд долларов) в ближайшие четыре года, а за 10 лет около 200 млрд фунтов стерлингов (278,4 млрд долларов).