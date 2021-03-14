Американцы встали на защиту России и раскритиковали главу Госдепа США

Американские пользователи Сети раскритиковали главу Госдепа США Энтони Блинкена за то, что он вмешивается во внутренние дела России.

Американские пользователи Сети раскритиковали главу Госдепа США Энтони Блинкена за то, что он вмешивается во внутренние дела России.

Блинкен возмутился задержанием участников форума в Москве. Стоит отметить, что фигуранты могут быть виновны в правонарушениях, предусмотренных статьей 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной в РФ организации).

Американцы негативно оценили критику главы Госдепартамента США и призвали не вмешиваться в дела России.

"Хватит совать нос во внутренние дела других народов", — написал пользователь с ником RealScottRitter.

Среди задержанных есть не только работники СМИ, но и парламентарии, в том числе петербургский депутат Максим Резник, который попал в скандал с оборотом наркотических веществ. Участники форума не идут на контакт с полицией и не могут объяснить, чем они занимались на форуме.