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10:06   14 Марта 2021
Политика

Американцы встали на защиту России и раскритиковали главу Госдепа США

Американцы встали на защиту России и раскритиковали главу Госдепа США

Американские пользователи Сети раскритиковали главу Госдепа США Энтони Блинкена за то, что он вмешивается во внутренние дела России.

Блинкен возмутился задержанием участников форума в Москве. Стоит отметить, что фигуранты могут быть виновны в правонарушениях, предусмотренных статьей 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной в РФ организации).

Американцы негативно оценили критику главы Госдепартамента США и призвали не вмешиваться в дела России.

"Хватит совать нос во внутренние дела других народов", — написал пользователь с ником RealScottRitter.

Среди задержанных есть не только работники СМИ, но и парламентарии, в том числе петербургский депутат Максим Резник, который попал в скандал с оборотом наркотических веществ. Участники форума не идут на контакт с полицией и не могут объяснить, чем они занимались на форуме.

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#россия #сша #Блинкен

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