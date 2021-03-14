Астронавты NASA благополучно вернулись на МКС после выхода в открытый космос

Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс успешно вернулись на борт Международной космической станции (МКС) после проведения работ, передает NASA.

Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс успешно вернулись на борт Международной космической станции (МКС) после проведения работ, передает NASA.

За 6 часов 47 минут Гловер и Хопкинс выполнили все поставленные задачи по техническим работам в открытом космосе: переместили перемычки системы охлаждения, провели замену антенны беспроводной связи и подключили дополнительные кабели на внешней поверхности европейского лабораторного модуля Columbus.

Трансляция работ велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Астронавты благополучно вернулись на борт МКС в 23:01 по московскому времени. Сегодняшний выход в открытый космос стал уже пятым для американского экипажа МКС.

По сообщению NASA, нынешний выход в открытый космос стал 237-м по счету, а общее время работ составило 62 дня 3 часа 54 минуты.