Власти Самуи вслед за Пхукетом готовятся принять привитых от COVID-19 туристов

Привитые от коронавирусной инфекции туристы смогут побывать на курортном острове Самуи в Таиланде уже с октября.

Привитые от коронавирусной инфекции туристы смогут побывать на курортном острове Самуи в Таиланде уже с октября.

Начать прием туристов из-за рубежа власти Самуи хотят с 1 октября 2021 года. Главное условие для проведения отпуска на острове — наличие прививки от коронавирусной инфекции. Информацией об этом поделился президент Туристической ассоциации Самуи Ратчапорн Пулсавади, пишет Bloomberg.

"Нам нужно как можно скорее снова открыться, чтобы иметь возможность конкурировать за посетителей с другими странами", — сказал он.

Прошедшие иммунизацию путешественники смогут побывать не только на Самуи, но и на соседних островах Панган и Тао. Для этого им не обязательно будет соблюдать карантин. Власти регионов также планируют вакцинировать своих граждан. Для того чтобы 70% местного населения прошли процедуру, потребуется около 160 тыс. доз препарата от COVID-19.

Открыть остров с октября планируют и власти Пхукета. Местные бизнесмены хотят вложить средства в вакцинацию местного населения, не дожидаясь массовой иммунизации, организованной правительством. Таким образом они хотят стимулировать формирование коллективного иммунитета к коронавирусу и скорее вернуться к привычным темпам работы в туристической сфере.