Замглавы ЕК признал наличие ошибок в стратегии вакцинации европейцев

Стратегия Европейского союза по вакцинации от коронавируса содержала ошибки. Об этом заявил первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Стратегия Европейского союза по вакцинации от коронавируса содержала ошибки. Об этом заявил первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

По его словам, ошибки были допущены в процессе заказа препарата. Однако не следует делать поспешных выводов, стоит подвести итоги после окончания пандемии. Тогда можно будет увидеть, что ЕС сделала не так, а что правильно.

Тиммерманс добавил, что совместный заказ препарата был верным шагом. Но соглашение было скорее в интересах богатых стран.

Ранее стало известно, что несколько стран ЕС потребовали провести саммит для обсуждения справедливого распределения препарата между участниками сообщества.