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9:10   14 Марта 2021
Политика

Замглавы ЕК признал наличие ошибок в стратегии вакцинации европейцев

Замглавы ЕК признал наличие ошибок в стратегии вакцинации европейцев

Стратегия Европейского союза по вакцинации от коронавируса содержала ошибки. Об этом заявил первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

По его словам, ошибки были допущены в процессе заказа препарата. Однако не следует делать поспешных выводов, стоит подвести итоги после окончания пандемии. Тогда можно будет увидеть, что ЕС сделала не так, а что правильно.

Тиммерманс добавил, что совместный заказ препарата был верным шагом. Но соглашение было скорее в интересах богатых стран.

Ранее стало известно, что несколько стран ЕС потребовали провести саммит для обсуждения справедливого распределения препарата между участниками сообщества.

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#евросоюз #стратегия #вакцина

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