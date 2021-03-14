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8:28   14 Марта 2021
Политика

Журналист Эрбле предсказал выход Франции из ЕС

Журналист Эрбле предсказал выход Франции из ЕС

Пандемия коронавируса показала неспособность Европы противостоять глобальным угрозам, вследствие чего во Франции растет неприязнь к Евросоюзу.

Журналист газеты Le Figaro Лоран Эрбле пишет, что из Европы ушла промышленность. Практически не осталось предприятий по изготовлению масок, а до 80% ингредиентов для лекарств производят за пределами Европы. Из-за этого у французов возникает желание последовать примеру Великобритании и выйти из Европейского союза.

Бюрократия ЕС проявила себя во всей красе во время пандемии COVID-19. Количество недовольных выросло, поскольку страны так и не дождались помощи от Брюсселя, считает журналист.

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#евросоюз #франция #пандемия

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