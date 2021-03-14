Журналист Эрбле предсказал выход Франции из ЕС

Пандемия коронавируса показала неспособность Европы противостоять глобальным угрозам, вследствие чего во Франции растет неприязнь к Евросоюзу.

Пандемия коронавируса показала неспособность Европы противостоять глобальным угрозам, вследствие чего во Франции растет неприязнь к Евросоюзу.

Журналист газеты Le Figaro Лоран Эрбле пишет, что из Европы ушла промышленность. Практически не осталось предприятий по изготовлению масок, а до 80% ингредиентов для лекарств производят за пределами Европы. Из-за этого у французов возникает желание последовать примеру Великобритании и выйти из Европейского союза.

Бюрократия ЕС проявила себя во всей красе во время пандемии COVID-19. Количество недовольных выросло, поскольку страны так и не дождались помощи от Брюсселя, считает журналист.