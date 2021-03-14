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8:12   14 Марта 2021
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 марта

Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 марта

Москву ожидает облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега в воскресенье. Об этом предупредили на официальном сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха днем прогреется до плюс четырех градусов. Ночью синоптики прогнозируют ее понижение до одного градуса выше нуля. В воскресенье в Москве ожидается южный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

Потепление ожидает и жителей Подмосковья. Днем термометры покажут отметку до плюс пяти градусов. Ночью прогнозируется понижение температуры до минус двух градусов. В столице и области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Жителей предупредили о гололедице.

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#погода #осадки #весна

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