Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 марта

Москву ожидает облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега в воскресенье. Об этом предупредили на официальном сайте Гидрометцентра России.

Москву ожидает облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега в воскресенье. Об этом предупредили на официальном сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха днем прогреется до плюс четырех градусов. Ночью синоптики прогнозируют ее понижение до одного градуса выше нуля. В воскресенье в Москве ожидается южный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

Потепление ожидает и жителей Подмосковья. Днем термометры покажут отметку до плюс пяти градусов. Ночью прогнозируется понижение температуры до минус двух градусов. В столице и области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Жителей предупредили о гололедице.