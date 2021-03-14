Великобритания собирается нарастить военную мощь в киберпространстве

Соединенное Королевство планирует усилить военный потенциал в киберпространстве для противодействия потенциальным угрозам. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Соединенное Королевство планирует усилить военный потенциал в киберпространстве для противодействия потенциальным угрозам. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Глава правительства заявил, что страна должна предоставить гарантии кибербезопасности. По его словам, Великобритании необходимо использовать кибернетические средства для отражения атаки на страну и ее граждан. Джонсон выразил уверенность, что использование киберпотенциала государства на максимум позволит полностью изменить подход страны к защите населения и продвижения своих интересов в мире.

Британский премьер напомнил о революционном скачке авиации 100 лет назад. По его словам, сегодня то же самое происходит в киберпространстве.