Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
7:53   14 Марта 2021
Армия

Великобритания собирается нарастить военную мощь в киберпространстве

Великобритания собирается нарастить военную мощь в киберпространстве

Соединенное Королевство планирует усилить военный потенциал в киберпространстве для противодействия потенциальным угрозам. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Глава правительства заявил, что страна должна предоставить гарантии кибербезопасности. По его словам, Великобритании необходимо использовать кибернетические средства для отражения атаки на страну и ее граждан. Джонсон выразил уверенность, что использование киберпотенциала государства на максимум позволит полностью изменить подход страны к защите населения и продвижения своих интересов в мире.

Британский премьер напомнил о революционном скачке авиации 100 лет назад. По его словам, сегодня то же самое происходит в киберпространстве.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#великобритания #джонсон #киберпространство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров