7:26 14 Марта 2021Общество
Минэкономразвития предложил сосредоточить ресурсы на населенных пунктах
Министерство экономического развития предложило сократить количество моногородов в России. Такие меры нужны, так как ряд муниципалитетов утратил признаки монопрофильности.
Министерство экономического развития предложило сократить количество моногородов в России. Такие меры нужны, так как ряд муниципалитетов утратил признаки монопрофильности.
Глава ведомства Максим Орешкин обратился к председателю Комитета Госдумы по экономполитике Сергею Жигареву. Орешкин предложил вдвое уменьшить число моногородов.
В РФ находится 190 моногородов, при этом 27 из них расположены на расстоянии 50 километров от региональных центров. Этот фактор позволяет снизить социально-экономические последствия монопрофильности за счет агломерации. Ресурс стоит сосредоточить на 163 моногородах, считают в министерстве.