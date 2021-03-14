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7:26   14 Марта 2021
Общество

Минэкономразвития предложил сосредоточить ресурсы на населенных пунктах

Минэкономразвития предложил сосредоточить ресурсы на населенных пунктах

Министерство экономического развития предложило сократить количество моногородов в России. Такие меры нужны, так как ряд муниципалитетов утратил признаки монопрофильности.

Глава ведомства Максим Орешкин обратился к председателю Комитета Госдумы по экономполитике Сергею Жигареву. Орешкин предложил вдвое уменьшить число моногородов.

В РФ находится 190 моногородов, при этом 27 из них расположены на расстоянии 50 километров от региональных центров. Этот фактор позволяет снизить социально-экономические последствия монопрофильности за счет агломерации. Ресурс стоит сосредоточить на 163 моногородах, считают в министерстве.

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#минэкономразвития #максим орешкин #многогорода

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