Минэкономразвития предложил сосредоточить ресурсы на населенных пунктах

Министерство экономического развития предложило сократить количество моногородов в России. Такие меры нужны, так как ряд муниципалитетов утратил признаки монопрофильности.

Министерство экономического развития предложило сократить количество моногородов в России. Такие меры нужны, так как ряд муниципалитетов утратил признаки монопрофильности.

Глава ведомства Максим Орешкин обратился к председателю Комитета Госдумы по экономполитике Сергею Жигареву. Орешкин предложил вдвое уменьшить число моногородов.

В РФ находится 190 моногородов, при этом 27 из них расположены на расстоянии 50 километров от региональных центров. Этот фактор позволяет снизить социально-экономические последствия монопрофильности за счет агломерации. Ресурс стоит сосредоточить на 163 моногородах, считают в министерстве.