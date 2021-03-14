Польский эксперт по энергетике Щенсняк вскрыл газовую аферу Киева

Простые украинцы пострадали от газовой аферы, которую Киев провернул, "отказавшись" от поставок голубого топлива из РФ, рассказал польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк.

Простые украинцы пострадали от газовой аферы, которую Киев провернул, "отказавшись" от поставок голубого топлива из РФ, рассказал польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк.

В 2015 году Россия перестала поставлять газ на Украину из-за отказа Киева платить по счетам. Топливо при этом продолжало идти транзитом в Европу через украинскую территорию.

"Та брала его из газопроводов, пуская на собственные, становящиеся все более скромными нужды. Чтобы легализовать такую систему, придумали "виртуальный реверс", – подчеркнул Щенсняк.

Киев в итоге стал получать российский газ по европейским ценам. Разницу в стоимости пришлось покрывать простым жителям страны.

"Весь импортировавшийся на Украину газ был российским, но сливки снимал Запад. 25-50 процентов разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление", – отметил эксперт.

Задолженность украинцев за услуги ЖКХ в настоящее время растет рекордными темпами. Из-за этого жителям некоторых областей Украины стали перекрывать газ.