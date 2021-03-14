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6:50   14 Марта 2021
Общество

Японские власти хотят сократить делегации лидеров стран на ОИ

Японские власти хотят сократить делегации лидеров стран на ОИ

Японское правительство намерено минимизировать число прибывающих гостей в страну на Олимпийские игры из-за угрозы распространения коронавируса.

Так, группа сопровождения главы иностранного государства должна состоять из 11 человек. А вот менее привилегированные представители страны могут взять с собой максимум четырех человек, сообщает агентство Киодо.

Кроме того, зарубежным руководителям нужно будет сдать тест на коронавирус в течение 72 часов перед отлетом в Японию и пройти обследование по прибытии в страну. Также они будут должны пользоваться только отведенным им транспортом.

Ранее Kyodo со ссылкой на источники сообщило, что правительство Японии не планирует приглашать иностранных болельщиков на Олимпиаду, чтобы предотвратить распространение инфекции.

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