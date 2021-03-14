Европа выбрала "Союз-СТ" для вывода спутников Galileo на орбиту

Два европейских навигационных спутника Galileo планируют запустить российской ракетой-носителем "Союз-СТ". Изначально их должен был осуществить Ariane 6.

Два европейских навигационных спутника Galileo планируют запустить российской ракетой-носителем "Союз-СТ". Изначально их должен был осуществить Ariane 6.

Контракт на запуск четырех спутников Galileo двумя европейскими ракетами был подписан в сентябре 2017 года. Ракеты "Союз" должны были стать запасным вариантом. Из-за задержки первого пуска Ariane 6 решено осуществить вывод на орбиту российской ракетой-носителем к сентябрю 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Второй запуск двух спутников Galileo с Гвианского космического центра теперь тоже перенесен с ракеты Ariane 6 на "Союз-СТ" и планируется в марте 2022 года", – рассказал источник.

В период с 2011 по 2016 годы ракеты "Союз" вывели на орбиту 14 европейских спутников. С 2016 по 2018 годы Ariane 5 запустили еще 12 Galileo. Кроме этой спутниковой системы навигационные услуги предоставляют ГЛОНАСС, GPS и Beidou.