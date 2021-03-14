МВД раскрыло схему продажи фальшивых денег в Сети

Поддельные денежные купюры все чаще стали продавать через интернет, сообщает пресс-служба МВД. За 2020 год полиция выявила больше 800 человек, причастных к подделке банкнот.

Поддельные денежные купюры все чаще стали продавать через интернет, сообщает пресс-служба МВД. За 2020 год полиция выявила больше 800 человек, причастных к подделке банкнот.

Согласно данным МВД, в России число преступлений, связанных с подделкой и продажей фальшивых денег, увеличилось на шесть процентов. За минувший год правоохранители зафиксировали более 18 тыс. таких преступлений.

Благодаря оперативным действиям, были выявлены 805 человек, занимавшихся подделкой банкнот. В суды направлены свыше тысячи уголовных дел.

Самыми популярными купюрами у фальшивомонетчиков являются банкноты номиналом в 5 тыс. и 1 тыс. рублей. Наибольшая вероятность столкнуться с поддельными деньгами существует на рынках, ярмарках, в маленьких магазинах и торговых палатках.