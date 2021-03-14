Военные ЛНР обезвредили украинский беспилотник

Сбитый военнослужащими ЛНР украинский беспилотный аппарат (БПЛА) осуществлял разведку местности в районе поселка Молодежное для координации огня.

Сбитый военнослужащими ЛНР украинский беспилотный аппарат (БПЛА) осуществлял разведку местности в районе поселка Молодежное для координации огня.

Данные разведки 92-ая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовала для минометного обстрела, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР) Иван Филипоненко. По данным оборонного ведомства, со стороны позиций, подконтрольных украинским военным, было выпущено не менее шести мин калибра 82 мм.

БПЛА обнаружили силы НМ ДНР и с помощью средств радиолокационной борьбы (РЭБ) вывели его из строя. Филипоненко заявил, что невозможность ведения разведывательной операции вынудила ВСУ прекратить обстрел Молодежного.