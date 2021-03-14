Ребенка без билета выгнали из автобуса в 20-градусный мороз в Магадане

Водитель одного из автобусов высадил 13-летнего школьника, у которого не оказалось средств на проезд. Прокуратура Магаданской области начала проверку.

Водитель одного из автобусов высадил 13-летнего школьника, у которого не оказалось средств на проезд. Прокуратура Магаданской области начала проверку.

В момент инцидента на улице было холодно: на столбиках термометров значилось около 20 градусов ниже нуля. Губернатор Магаданской области Сергей Носов взял произошедшую ситуацию на контроль и поручил провести разъяснительную работу с перевозчиками.

"Органы прокуратуры области проводят проверочные мероприятия по факту действий водителя маршрутного такси, который высадил школьника. У подростка не оказалось средств на транспортной карте", – отмечено на сайте ведомства.

Этот инцидент произошел вопреки новому федеральному закону, которым запрещено высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. Документ вступил в силу 7 марта.