Банк России озвучил действия при обнаружении подозрительной купюры

Уровень оборота фальшивых купюр в России остается на низком уровне. Что делать, если в руки попала подозрительная банкнота, рассказали в Банке России.

Уровень оборота фальшивых купюр в России остается на низком уровне. Что делать, если в руки попала подозрительная банкнота, рассказали в Банке России.

Чаще всего вызывают подозрения купюры номиналом 2000 и 5000 рублей. Если появляются сомнения в их подлинности, то пытаться расплатиться ими нельзя. Эти действия могут расценить как попытку сбыта фальшивых денег. Вместо этого нужно отправить денежный знак на экспертизу. Об этом рассказала начальник управления департамента наличного денежного обращения Банка России Татьяна Александрова в беседе с радио Sputnik.

Подозрительную купюру можно сравнить с эталоном. Информацию о подлинности банкнот и способах их проверки можно найти на сайте Банка России или в специальном приложении. Оно наглядно показывает расположение защитных признаков. Описание денежных знаков доступно в виде текста и аудиоформате, дополнила Александрова.