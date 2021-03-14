России предрекли оглушительную победу в гипотетической войне с Великобританией

Военный эксперт из Великобритании Джек Уотлинг из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне предрек британский армии поражение в случае войны с РФ.

Военный эксперт из Великобритании Джек Уотлинг из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне предрек британский армии поражение в случае войны с РФ.

Артиллерийская дуэль танковых подразделений Великобритании и России в случае вооруженного конфликта с большой вероятностью закончится не в пользу военных Соединенного Королевства. Такие выводы сделали авторы доклада, подготовленного комитетом по вопросам обороны Палаты общин британского парламента. По словам специалистов, Великобритании пришлось бы вести бой, используя устаревающую и устаревшую бронетехнику.

"Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха", — говорится в документе.

Аналитик призывает Министерство обороны Великобритании финансировать разработку высокоэффективных и высокоточных управляемых боеприпасов, либо пересмотреть обязательства в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам, так как при любом конфликте Россия будет иметь полное превосходство по огневой мощи и скорости над британской армией. Если же Соединенное королевство не примет меры, то ему следует умерить свои амбиции, считает Уотлинг.