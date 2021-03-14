Сенатор Пушков назвал президента Зеленского беспринципным правителем

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к депутатам партии "Слуга народа" и призвал сплотиться по "принципиальным вопросам". Сенатор Алексей Пушков оценил этот призыв.

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к депутатам партии "Слуга народа" и призвал сплотиться по "принципиальным вопросам". Сенатор Алексей Пушков оценил этот призыв.

Зеленский, говоря о сплочении, имеет в виду поддержку "Слугой народа" любого беспринципного решения президента, уверен Пушков. Примером может служить обещание не трогать русский язык, которое украинский лидер тут же нарушил.

Во время предвыборной гонки, президент Украины также обещал сделать все ради мира, но вместо этого в Донбассе продолжается война. Кроме того, Зеленский обещал оживить демократию, но вместо этого закрыл три новостных телеканала.

Требование, которое сейчас озвучил президент Украины к однопартийцам, превращает "слуг народа" в просто "слуг", считает российский сенатор. Пушков с иронией подытожил, что глава украинского государства сам по себе — личность беспринципная.