Экономист Бадьянов рассказал об основных рисках финансовой безопасности

Инвесторы не должны паниковать из-за кризисных ситуаций, так как спад является частью цикла фондового рынка, как и рост. Об этом заявил аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов.

Инвесторы не должны паниковать из-за кризисных ситуаций, так как спад является частью цикла фондового рынка, как и рост. Об этом заявил аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов.

Последние несколько лет на биржах скапливается напряжение, а затем рынки начинают снижаться под воздействием "черного лебедя" — события со значительными последствиями, которое крайне сложно спрогнозировать. Речь идет как о глобальных событиях — например пандемия коронавируса, так и о личных проблемах (потеря работы, инвестиций, непредвиденные траты), передает "Прайм".

Грамотный инвестор должен быть готовым к переориентации рынков сбыта, переоценке своих рисков, и в целом быть гибким в своих интересах. Ведь помимо секторов, которые больше всего пострадали от кризисной ситуации, могут быть сегменты, получившие прибыль от кризиса. Например, в 2020 году акции нефтяных компаний обрушились, а бумаги фармакологического сектора, IT-компаний, досуговых сервисов и дистанционного обучения наоборот выросли.