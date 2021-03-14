Мишустин отправил в отставку замглавы ФАДН Мишина

Михаил Мишин будет освобожден от должности замглавы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН). Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Михаил Мишин будет освобожден от должности замглавы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН). Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Документ об отставке Мишина опубликован на официальном портале правовой информации. В нем названа причина его освобождения от занимаемой должности.

"Освободить Мишина Михаила Николаевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей в связи с переходом на другую работу", — отмечено в документе.

В середине февраля нынешнего года Мишустин распорядился отправить в отставку заместителя министра финансов РФ Андрея Круглова. Он был уволен в связи с сокращением его должности.