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2:26   14 Марта 2021
Общество

Биолог Шестаков призвал не есть упавшую на пол пищу

Биолог Шестаков призвал не есть упавшую на пол пищу

Упавшая на пол еда должна быть утилизирована. Есть ее ни в коем случае нельзя, даже если это произошло в своей квартире, заявил биолог Андрей Шестаков.

Ученый прокомментировал "народную мудрость", согласно которой пища, пролежавшая на полу менее пяти секунд, не считается вредной. Он назвал это шуткой.

"Каким бы чистым вам ни казался пол внешне, микробов мы не видим, поэтому нет возможности оценить количество микроорганизмов. В любом случае все, что падает на пол, должно быть утилизировано и ни в коем случае не должно быть съедено", – подчеркнул Шестаков в интервью радио Sputnik.

Биолог также призвал россиян не впадать в панику при мысли об огромном количестве микроорганизмов вокруг. Большинство из них, по его словам, безопасны.

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#еда #биолог #пища #микроорганизмы

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