Аллерголог Щепеляев рассказал о связи пыльцы и пыли с заражением коронавирусом

Аллергены в виде пыли, пыльцы растений и выбросов с предприятий могут способствовать более легкому заражению коронавирусом, предупредил аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.

Аллергены в виде пыли, пыльцы растений и выбросов с предприятий могут способствовать более легкому заражению коронавирусом, предупредил аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.

Домашняя пыль и пыльца растений являются основными аллергенами, раздражающими слизистую оболочку, что и помогает коронавирусу легче проникнуть в организм. Из выбросов опасность представляют те, что идут с химических производств, а также нефтеперерабатывающих и металлургических предприятий, пояснил врач в интервью URA.RU.

Чуть меньше вредят автомобили. В городе ситуация с заражаемостью обстоит хуже также и потому, что между людьми больше контактов, отметил аллерголог.

Со специалистом согласна и его коллега Ольга Башкина. По ее словам, у аллергиков всегда выше проницаемость для вирусов, а также призвала готовиться к сезону, так как в этом сезоне будет высокое опыление из-за большого количества снега.