Кличко лег под танк на военном инструктаже под Киевом

Киевский мэр Виталий Кличко поучаствовал в "инструктаже по территориальной обороне" и боевой подготовке. Мероприятие проходило недалеко от Киева.

Киевский мэр Виталий Кличко поучаствовал в "инструктаже по территориальной обороне" и боевой подготовке. Мероприятие проходило недалеко от Киева.

Вместе с Кличко в инструктаже приняли участие его заместители и председатели районов Киева. Они решили лично убедиться в работе воинских подразделений. Впечатлениями от посещения мероприятия Кличко поделился на своей странице в соцсети Facebook.

"Также была боевая подготовка, стрельбы. Многие из нас служили в армии, но навыки нужно совершенствовать", — говорится в сообщении.

Градоначальник заявил, что киевские власти должны быть готовы к любым событиям. На одной из опубликованных фотографий видно, что в ходе инструктажа Кличко лег под боевой танк и бросил гранату.