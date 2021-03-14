Жительница Дагестана потеряла троих детей из-за неформальной внешности

Жительница Дагестана развелась с мужем и хотела через суд определить место жительства ее трех детей. Женщине их не отдали из-за яркой внешности.

Жительница Дагестана развелась с мужем и хотела через суд определить место жительства ее трех детей. Женщине их не отдали из-за яркой внешности.

Инициатором развода была сама жительница Дагестана Нина Церетилова. Причиной послужили постоянные побои и двойная жизнь бывшего супруга, который своим детям практически не уделял внимания. Семья распалась почти девять лет назад, но мужчина захотел забрать сыновей и дочь себе только сейчас.

Женщина терпела побои во время беременности и после рождения детей. Она хотела убежать от мужа, но не намеревалась его лишать возможности видеться с ними. Церетилова уехала в Махачкалу и снимала там квартиру. Официально брак расторгли в 2016 году, а в 2012 году Нина подала на алименты. Спустя время она отозвала заявления по просьбе мужа, а затем снова возобновила дело, передает телеканал "360".

Бывший супруг похищал детей и хотел перевезти их в Москву, грозил женщине судом. Судебные разбирательства начались летом 2020 года по инициативе Нины. Но детей решили оставить с отцом из-за образа жизни матери, который якобы не соответствует нормам и правилам поведения. У нее есть татуировки, короткие выкрашенные в розовый цвет волосы.

Экспертиза показала, что "аморального" образа жизни Нина не ведет. Она подала апелляцию. Адвокат отметил, что внешний вид женщины не должен влиять на решение суда по определению места жительства детей. Сейчас мальчики и девочка не живут с матерью. И она сама не знает, где они. Нина уверена, что бывший супруг их прячет.