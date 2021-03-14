Болгарский журналист Анзов объяснил конное шоу с джигитами у здания МИД РФ

Журналист Борис Анзов прискакал на коне к зданию МИД России, чтобы поздравить официального представителя ведомства Марию Захарову с 8 Марта.

Журналист Борис Анзов прискакал на коне к зданию МИД России, чтобы поздравить официального представителя ведомства Марию Захарову с 8 Марта.

Зрелищное шоу развернулось у стен российского МИД в минувшую пятницу, 12 марта. Его участниками стали болгарский журналист Анзов вместе с товарищами. Они сидели на конях в кавказских национальных костюмах.

Анзов пояснил, что таким образом хотел пригласить Захарову на лезгинку и позвать замуж. Однако вместо нее пришли сотрудники полиции, которые задержали нарушителей порядка.

"Каждый джигит держал в руках по розе. Во время танца они должны были подарить ей цветы. Такая была задумка. Но вместо нее пришла полиция и задержала меня, моего черного коня и пару ребят, которые были со мной", — цитирует журналиста "ПолитЭксперт".

Полицейские иронично отреагировали на представление и попросили не обижаться за задержания. После шести часов в отделении Анзова отпустили, выписав штраф на 500 рублей за мелкое хулиганство.