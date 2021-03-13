Врач Комаровский раскрыл способ избавиться от кашля после COVID-19

Некоторые люди страдают от навязчивого кашля после перенесенного COVID-19. Как избавиться от него, рассказал педиатр Евгений Комаровский.

Некоторые люди страдают от навязчивого кашля после перенесенного COVID-19. Как избавиться от него, рассказал педиатр Евгений Комаровский.

"Волшебной" таблетки, которая способна избавить от кашля нет. Облегчить состояние и ускорить возвращение к нормальному самочувствию могут дозированные физические нагрузки, свежий воздух, прогулки рядом с водоемами и в лесу, рассказал Комаровский в своем Instagram.

Кроме прогулок следует придерживаться правильного питания, хорошего настроения и позитивного взгляда на мир. Комаровский порекомендовал сохранять оптимизм и настрой на активное выздоровления после перенесенной коронавирусной инфекции.