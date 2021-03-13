Захарова предупредила о новых попытках дискредитировать вакцину "Спутник V"

Информационная кампания, которую Запад вел против российской вакцины "Спутник V", еще не завершена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Информационная кампания, которую Запад вел против российской вакцины "Спутник V", еще не завершена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Попытки дискредитировать "Спутник V", по словам Захаровой, ведутся на протяжении многих месяцев. На этом Запад останавливаться не собирается.

"Хребтину этой информационной гидре преломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать производство совместное или у себя на территории. Но это не означает, что эта грязная информационная кампания завершена", – подчеркнула представитель МИД РФ.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в России в августе прошлого года. Проведенные испытания доказали ее безопасность и эффективность.