США, несмотря на смену власти, продолжают заниматься контрабандой ресурсов в Сирии. Небольшая компания Delta Crescent Energy LLC играет в этом процессе одну из главных ролей.

США, несмотря на смену власти, продолжают заниматься контрабандой ресурсов в Сирии. Небольшая компания Delta Crescent Energy LLC играет в этом процессе одну из главных ролей.

Иностранные фирмы, занимавшиеся нефтедобычей в САР, прекратили свою деятельность из-за санкций Евросоюза. В 2014 году инфраструктуру захватили террористы запрещенной в России группировки "Исламское государство". Всего за год они сумели выручить около 900 миллионов долларов.

Курдские "Сирийские демократические силы" при поддержке США сумели выгнать радикалов с территорий и подчинили добычу ресурсов себе, наладив нелегальную схему контрабанды энергоресурсов на северо-востоке Сирии, передает Федеральное агентство новостей.

Год назад курды заключили сомнительную сделку с компанией Delta Crescent Energy, напоминавшей фирму-однодневку. Ее основателями стали влиятельные американцы — бывший посол США в Дании Джеймс П. Кейн, бывший член элитного отряда спецназа США Delta Force подполковник Джеймс Риз и бывший исполнительный директор британской нефтедобывающей компании GulfSands Petroleum Джон П. Дорьер — младший. Бизнесмены получили специальное разрешение на работу в Сирии от Минфина США.

Такой договор оказался выгоден как для Delta Crescent Energy, так и для Вашингтона. Первые получили возможность безотчетно добывать черное золото, а вторые смогли использовать ситуацию для решения глобальных вопросов в Сирии. Отдельным преимуществом сделки стало отсутствие крупных вложений при минимуме рисков. Маловероятно, что кто-то из американских гигантов стал бы работать на подконтрольных СДС месторождениях, а небольшая фирма, созданная тремя ветеранами войны и дипломатической службы, оказалась идеальным вариантом.