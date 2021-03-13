Решетников отчитался о работах по водоснабжению Крыма

Работы по созданию исправно функционирующего водоснабжения в республике Крым идут в полном соответствии планам, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

Работы по созданию исправно функционирующего водоснабжения в республике Крым идут в полном соответствии планам, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

Министр 13 марта посетил фигурирующие объекты инфраструктуры на полуострове. Решетников отметил, что работы по улучшению водоснабжения идут полным ходом.

"Отдельный акцент на вопрос водоснабжения. Мы сегодня осмотрели и Бельбек и Бештерекский водозаборный узел. Все развернуто, все по плану, плюс идет активная геологоразведка территории, бурение дополнительных скважин на уже существующих источниках", — поделился министр с журналистами.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что уже в понедельник запуск новых скважин поможет поднять объемы подаваемой в Симферополь воды с 80 тысяч до 92 тысяч кубометров в сутки. Сообщалось, что российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению исправного водоснабжения Крыма. На его реализацию выделено порядка 50 миллиардов рублей.