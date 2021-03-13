Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:47   13 Марта 2021
Политика

Сенатор Совфеда Михаил Пономарев умер на 68-м году жизни

Сенатор Совфеда Михаил Пономарев умер на 68-м году жизни

Сенатор от Тюменской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Михаил Пономарев умер. Ему было 67 лет.

Два источника из аппарата Совета Федерации сообщили, что Пономарев умер. Причиной смерти послужила остановка сердца.

Смерть сенатора также подтвердил глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Коллега Пономарева также указал, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #совфед #Михаил Пономарев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров