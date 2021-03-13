Сенатор Совфеда Михаил Пономарев умер на 68-м году жизни

Сенатор от Тюменской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Михаил Пономарев умер. Ему было 67 лет.

Сенатор от Тюменской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Михаил Пономарев умер. Ему было 67 лет.

Два источника из аппарата Совета Федерации сообщили, что Пономарев умер. Причиной смерти послужила остановка сердца.

Смерть сенатора также подтвердил глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Коллега Пономарева также указал, что причиной смерти стал сердечный приступ.