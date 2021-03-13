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21:26   13 Марта 2021
Политика

Экс-премьер Украины назвал беспределом действия СНБО против оппозиции

Экс-премьер Украины назвал беспределом действия СНБО против оппозиции

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что во времена его правления оппозиция никогда не преследовалась. Об этом он написал в Telegram-канале.

Николай Азаров сказал, что решения Совета национальной безопасности и обороны Украины против оппозиции — полный беспредел, которого раньше не было.

По словам украинского политика, если граждане считали, что власти страны делают что-то не так, они могли свободно об этом заявить.

"Если ты считаешь, что власть что-то неправильно делает, пожалуйста, выступай, критикуй. И при нас, как только ни критиковали наше правительство, как только грязью его ни обливали, — я на это не обращал никакого внимания", — написал Азаров.

Экс-премьер вспомнил, как ходил на концерты тогда еще артиста Владимира Зеленского, который в настоящее время руководит Незалежной. Зеленский всегда высмеивал Азарова, например, за недостаточно хорошее знание украинского языка.

"Я, может, пару раз ошибся, когда что-то произносил по бумаге. И весь трюк номера заключался в высмеивании того, как я произношу отдельные слова", — вспомнил политик.

Николай Азаров добавил, что залу такие пародии в исполнении Зеленского очень нравились, но были неприятны ему самому. Однако он об этом никогда Зеленскому не говорил.

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#азаров #снбо #зеленский

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