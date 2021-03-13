Театр Камала сообщил о смерти актрисы Ихсановой

Народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова скончалась на 84-ом году жизни. Об этом сообщил Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала.

Народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова скончалась на 84-ом году жизни. Об этом сообщил Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил свои соболезнования семье, друзьям и коллегам Ихсановой. Актриса служила в театре Камала с 1961 года, передает РИА Новости.

"Сегодня скончалась народная артистка России и Татарстана Ихсанова Нажиба Гимаевна. Коллектив Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам покойной", — говорится в сообщении.

Ихсанова каждую роль пропускала через свое сердце и внесла огромный вклад в развитие национального театрального искусства татарского народа, отметил Минниханов. Прощание с актрисой состоится 15 марта на площади перед театром Камала.