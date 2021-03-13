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20:57   13 Марта 2021
Происшествия

Водитель легковушки погиб из-за отказавших тормозов у грузовика на трассе под Челябинском

Водитель легковушки погиб из-за отказавших тормозов у грузовика на трассе под Челябинском

ДТП с участием двух большегрузов и легковой KIA Sorento произошло в Ашинском районе на 1591-м км трассы Москва — Челябинск. Владелец иномарки скончался до приезда скорой помощи.

По данным МВД, водитель фуры МАЗ, которая ехала за легковым автомобилем, не смог затормозить, чем вызвал столкновение. KIA отнесло в движущийся попутно большегруз Scania с прицепом.

В результате удара 40-летний водитель легковушки от полученных травм скончался на месте, водитель МАЗа получил незначительные телесные повреждения. Авария вызвала многокилометровую пробку на трассе.

По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозной системы у фуры. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия уточняются.

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