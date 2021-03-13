Генерал-майор Попов: использование БПЛА повысит эффективность ВДВ России

Внедрение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) позволит повысить эффективность Воздушно-десантных войск России, считает генерал-майор Владимир Попов.

Внедрение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) позволит повысить эффективность Воздушно-десантных войск России, считает генерал-майор Владимир Попов.

Бригады и дивизии ВДВ получат собственную роту дронов, которая поможет военнослужащим вести разведку. Минобороны РФ намерено завершить формирование отрядов БПЛА до конца 2021 года. Сроки будут указываться в зависимости от поставок новых БПЛА.

Разведка – одна из важнейших задач ВДВ, отметил в беседе с "ПолитЭкспертом" Попов. Военные должны вовремя определить, идет ли наступление войск, способных заблокировать их передвижение, и нужно ли действовать тайно.

БПЛА-разведчик защитит десантников от неожиданных атак противника. Дроны также могут оказывать дополнительную огневую поддержку, а штурмовые беспилотники смогут неожиданно атаковать оппонента или выполнить отвлекающие маневры.