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20:56   13 Марта 2021
Армия

Генерал-майор Попов: использование БПЛА повысит эффективность ВДВ России

Генерал-майор Попов: использование БПЛА повысит эффективность ВДВ России

Внедрение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) позволит повысить эффективность Воздушно-десантных войск России, считает генерал-майор Владимир Попов.

Бригады и дивизии ВДВ получат собственную роту дронов, которая поможет военнослужащим вести разведку. Минобороны РФ намерено завершить формирование отрядов БПЛА до конца 2021 года. Сроки будут указываться в зависимости от поставок новых БПЛА.

Разведка – одна из важнейших задач ВДВ, отметил в беседе с "ПолитЭкспертом" Попов. Военные должны вовремя определить, идет ли наступление войск, способных заблокировать их передвижение, и нужно ли действовать тайно.

БПЛА-разведчик защитит десантников от неожиданных атак противника. Дроны также могут оказывать дополнительную огневую поддержку, а штурмовые беспилотники смогут неожиданно атаковать оппонента или выполнить отвлекающие маневры.

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