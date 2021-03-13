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20:52   13 Марта 2021
Происшествия

Двое детей и взрослый погибли при пожаре в Новосибирской области

Двое детей и взрослый погибли при пожаре в Новосибирской области

Правоохранительные органы и эксперты устанавливают обстоятельства и причину пожара в Новосибирской области. На месте происшествия найдены три трупа.

Сотрудники МЧС получили сигнал о возгорании в селе Бобровка. Прибыв на место, они увидели полыхавший деревянный дом. В результате трагедии погибли двое детей и один взрослый. В больницу отправлены двое несовершеннолетних, сообщало РИА Новости.

На Сахалине произошел пожар в одной из квартир. Жертвами стали трое детей. В момент возгорания малыши были дома одни.

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#дети #пожар #смерть

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