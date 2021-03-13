Украинка вызвала у себя искусственные роды и закопала двойняшек в сарае

Женщина, лишенная родительских прав в отношении семерых детей, стала фигуранткой уголовного дела. Полиция считает, что она убила новорожденных младенцев.

Женщина, лишенная родительских прав в отношении семерых детей, стала фигуранткой уголовного дела. Полиция считает, что она убила новорожденных младенцев.

Полиция расследует уголовное дело о гибели двух новорожденных детей в Житомирской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, местная жительница вызвала искусственные роды на шестом месяце беременности при помощи медицинских препаратов. После появления двойняшек она решила похоронить их в сарае.

О происшествии стало известно благодаря односельчанке подозреваемой, которая заметила у знакомой исчезновение признаков беременности, но при этом не увидела малышей.

Ранее фигурантка лишалась родительских прав в отношении семи детей.