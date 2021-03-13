Австрийский канцлер призвал предотвратить неравномерное распределение вакцин в ЕС

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает необходимым предотвратить неравномерное распределение вакцин от коронавируса в Европейском союзе. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает необходимым предотвратить неравномерное распределение вакцин от коронавируса в Европейском союзе. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Курц обратил внимание, что Нидерланды должны получить в два раза больше доз, чем Хорватия в расчете на душу населения. Такие планы не отвечают договоренностям глав государств и правительств ЕС, отметил он.

"Я убежден, что это нужно предотвратить", — сказал канцлер журналистам.

Политик считает, что была проведена некая встреча, на которой заключались дополнительные договоры сверх квот Евросоюза. Речь идет о возможных соглашениях между фармацевтическими предприятиями и несколькими странами.