20:07 13 Марта 2021Политика
Австрийский канцлер призвал предотвратить неравномерное распределение вакцин в ЕС
Канцлер Австрии Себастьян Курц считает необходимым предотвратить неравномерное распределение вакцин от коронавируса в Европейском союзе. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
Канцлер Австрии Себастьян Курц считает необходимым предотвратить неравномерное распределение вакцин от коронавируса в Европейском союзе. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
Курц обратил внимание, что Нидерланды должны получить в два раза больше доз, чем Хорватия в расчете на душу населения. Такие планы не отвечают договоренностям глав государств и правительств ЕС, отметил он.
"Я убежден, что это нужно предотвратить", — сказал канцлер журналистам.
Политик считает, что была проведена некая встреча, на которой заключались дополнительные договоры сверх квот Евросоюза. Речь идет о возможных соглашениях между фармацевтическими предприятиями и несколькими странами.