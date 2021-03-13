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20:11   13 Марта 2021
Политика

Капитан ледокола Polar Star объяснил, почему арктические амбиции США «застряли во льдах»

Капитан ледокола Polar Star объяснил, почему арктические амбиции США «застряли во льдах»

Единственный тяжелый ледокол США Polar Star буквально разваливается на глазах, руша амбиции США в Арктике, сообщает Business Insider. Этот корабль американской береговой охраны впервые с 1982 года отправился в арктический регион зимой и столкнулся с серьезными проблемами.

Для обеспечения нормальной работы 45-летнего судна экипажу пришлось работать круглые сутки, отмечает командир ледокола Уильям Уотайр. Перед Новым годом корабль застрял во льду из-за сломанного выпрямительного диода, который пришлось менять. Однако все не так просто: таких «древних» деталей больше не производят. Кроме того, однажды команде пришлось искать резисторы для судна на торговом сайте eBay.

«Учитывая, что нашему кораблю почти 50 лет, у него каждая часть разваливается. Но точных замен этим частям, которые могли бы помочь Polar Star остаться на плаву, уже нет», — переводит заявление Уотайра ресурс ИноTV.

Капитан ледокола Polar Star объяснил, почему арктические амбиции США «застряли во льдах»

США надеются на аренду ледокола для арктических миссий — в производстве такого типа кораблей Америка не сильна. Как отмечает комендант береговой охраны Штатов Карл Шульц, Штатам следует сфокусировать внимание на подготовке моряков к работе на ледоколах: Арктика представляет для США огромный интерес.

Ранее «Политика Сегодня» писала, что США перебросят военный силы в Арктику, чтобы «проучить» Россию.

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