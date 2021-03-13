Капитан ледокола Polar Star объяснил, почему арктические амбиции США «застряли во льдах»

Единственный тяжелый ледокол США Polar Star буквально разваливается на глазах, руша амбиции США в Арктике.

Единственный тяжелый ледокол США Polar Star буквально разваливается на глазах, руша амбиции США в Арктике, сообщает Business Insider. Этот корабль американской береговой охраны впервые с 1982 года отправился в арктический регион зимой и столкнулся с серьезными проблемами.

Для обеспечения нормальной работы 45-летнего судна экипажу пришлось работать круглые сутки, отмечает командир ледокола Уильям Уотайр. Перед Новым годом корабль застрял во льду из-за сломанного выпрямительного диода, который пришлось менять. Однако все не так просто: таких «древних» деталей больше не производят. Кроме того, однажды команде пришлось искать резисторы для судна на торговом сайте eBay.

«Учитывая, что нашему кораблю почти 50 лет, у него каждая часть разваливается. Но точных замен этим частям, которые могли бы помочь Polar Star остаться на плаву, уже нет», — переводит заявление Уотайра ресурс ИноTV.

США надеются на аренду ледокола для арктических миссий — в производстве такого типа кораблей Америка не сильна. Как отмечает комендант береговой охраны Штатов Карл Шульц, Штатам следует сфокусировать внимание на подготовке моряков к работе на ледоколах: Арктика представляет для США огромный интерес.

Ранее «Политика Сегодня» писала, что США перебросят военный силы в Арктику, чтобы «проучить» Россию.