Приморец расправился с братом за напоминание об убитой жене

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства жителя города Спасск-Дальний. Подозреваемым является брат потерпевшего.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства жителя города Спасск-Дальний. Подозреваемым является брат потерпевшего.

Накануне преступления родственники распивали спиртное. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой потерпевший стал оскорблять оппонента. Роковым оказались высказывания о покойной супруге подозреваемого. С ней еще давно расправился пострадавший.

Пьяный горожанин впал в ярость, набросился на брата и задушил его. Труп в одной из квартир остался лежать до приезда сотрудников правоохранительных органов.