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19:47   13 Марта 2021
Происшествия

Приморец расправился с братом за напоминание об убитой жене

Приморец расправился с братом за напоминание об убитой жене

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства жителя города Спасск-Дальний. Подозреваемым является брат потерпевшего.

Накануне преступления родственники распивали спиртное. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой потерпевший стал оскорблять оппонента. Роковым оказались высказывания о покойной супруге подозреваемого. С ней еще давно расправился пострадавший.

Пьяный горожанин впал в ярость, набросился на брата и задушил его. Труп в одной из квартир остался лежать до приезда сотрудников правоохранительных органов.

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#убийство #алкоголь #братья

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