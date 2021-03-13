Депутат "Слуги народа" начал перепалку с охранниками во время выступления Зеленского

Украинский депутат Юрий Камельчук устроил скандал с охранниками на открытии XI съезда партии "Слуга народа" с участием главы государства Владимира Зеленского.

Украинский депутат Юрий Камельчук устроил скандал с охранниками на открытии XI съезда партии "Слуга народа" с участием главы государства Владимира Зеленского.

Информацию об этом сообщили украинские СМИ. На видеозаписи, которую разместили журналисты Незалежной в Сети видно, как несколько человек не пропускают Камельчука в зал, аргументируя это тем, что он не прошел регистрацию. Нардеп отказывается слушать и пытается прорваться на мероприятие.

Юрий Камельчук в ходе "общения" с одним из охранников поинтересовался, с кем имеет дело. Его оппонент представился "гражданином Украины". На вопрос депутата о том, что он делает в зале, мужчина ответил, что "гуляет".

СМИ Украины подчеркнули, что инцидент произошел во время выступления на съезде президента Украины Владимира Зеленского.