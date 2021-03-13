Амурский браконьер убил человека, которого принял за косулю

Незаконная ночная охота закончилась убийством человека для жителя Амурской области. Мужчина принял человека за добычу.

Незаконная ночная охота закончилась убийством человека для жителя Амурской области. Мужчина принял человека за добычу.

Следователи проводят проверку по факту гибели пожилого мужчины в Белогорском районе, сообщает пресс-служба управления МВД Амурской области.

Труп с огнестрельным ранением было обнаружен 14 февраля в лесу. Стрелявшего удалось вычислить при помощи гильзы, найденной неподалеку. Им оказался 33-летний браконьер, который ночью охотился на косулю. Приняв человека за свою цель, подозреваемый выпустил пулю из карабина.

Фигурант уже дал признательные показания и заключен под стражу.