Вассерман объяснил, зачем Киев напоказ перебрасывает танки в Донбасс

Киев провоцирует Москву на ответный удар в Донбассе, подозревает Анатолий Вассерман.

Киев провоцирует Москву на ответный удар в Донбассе, подозревает политолог и публицист Анатолий Вассерман. Украинская сторона не только не собирается исполнять минские соглашения, утвержденные Советом Безопасности ООН, но и перешла к прямой военной агрессии на неподконтрольных Киеву территориях.

С 8 марта киевские военные обстреливают жилые дома из орудий крупного калибра — согласно минским соглашениям, такая техника должна быть отведена от линии фронта за пределы ее дальнобойности. Вдоль линии при этом демонстративно перевозят танки и самоходные орудия, которые тоже должны находиться далеко.

«Открытым текстом полагаю: Киев возит танки напоказ в надежде, что Российская Федерация испугается возможности поражения Донбасса и вмешается в боевые действия, да еще и до киевского удара. Тогда Киев объявит другим гарантам Минска — Берлину и Парижу, что Москва уже агрессор. Значит, соглашения невыполнимы, а вторую очередь "Северного потока" надо закрыть», — отмечает Вассерман в собственной колонке на сайте РЕН-ТВ.

Российская сторона дождется, пока наступление украинских сил на Донбасс уже невозможно будет скрыть, полагает публицист. Донбасские ополченцы же настороженно «держат порох сухим», отвечая обстрелами по огневым позициям противника.

В середине февраля Вассерман предрек возобновление конфликта в Донбассе после визита туда президента Украины Владимира Зеленского.