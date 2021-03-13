Волонтеры и полицейские нашли в Петербурге пропавшего 11-летнего мальчика

Члены поисково-спасательного отряда "Лиза алерт" рассказали об успешном окончании операции по розыску 11-летнего школьника в Санкт-Петербурге.

Члены поисково-спасательного отряда "Лиза алерт" рассказали об успешном окончании операции по розыску 11-летнего школьника в Санкт-Петербурге.

Пятиклассник пропал, выйдя из дома днем в пятницу. Позднее он не вернулся к семье в положенное время. Тогда родственники несовершеннолетнего обратились к правоохранителям и волонтерам. Спустя сутки мальчика вернули испуганным родителям, передают СМИ.

Известно, что в Московской области продолжаются поиски зеленоглазого 12-летнего школьника, который пропал в подмосковном городе Чехов. Несовершеннолетний местный житель в день исчезновения был одет в светлую куртку с черными рисунками и темно-синие джинсы.