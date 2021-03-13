Петербургский суд арестовал второго обвиняемого в изнасиловании девушки

Насильник школьницы заключен под стражу. Еще один подозреваемый отпущен на свободу решением суда. Юноше запретили выполнять ряд действий.

Насильник школьницы заключен под стражу. Еще один подозреваемый отпущен на свободу решением суда. Юноше запретили выполнять ряд действий.

Суд вынес решение арестовать обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки юношу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Мать пострадавшей обратилась в полицию с заявлением. По словам женщины, ночью 22 февраля трое молодых людей изнасиловали ее дочь в квартире на Морском проспекте. Потерпевшая 16-летняя девушка была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее серьезные травмы и ссадины.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, им оказался несовершеннолетний юноша. Еще одного подозреваемого отпустили по решению суда.