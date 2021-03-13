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19:11   13 Марта 2021
Происшествия

Петербургский суд арестовал второго обвиняемого в изнасиловании девушки

Петербургский суд арестовал второго обвиняемого в изнасиловании девушки

Насильник школьницы заключен под стражу. Еще один подозреваемый отпущен на свободу решением суда. Юноше запретили выполнять ряд действий.

Суд вынес решение арестовать обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки юношу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Мать пострадавшей обратилась в полицию с заявлением. По словам женщины, ночью 22 февраля трое молодых людей изнасиловали ее дочь в квартире на Морском проспекте. Потерпевшая 16-летняя девушка была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее серьезные травмы и ссадины.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, им оказался несовершеннолетний юноша. Еще одного подозреваемого отпустили по решению суда.

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#петербург #насилие #травмы

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