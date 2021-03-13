Конкурсы АрМИ "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула" пройдут в два этапа под Ростовом

Окружные этапы всеармейских военных конкурсов "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула" пройдут под Ростовом-на-Дону с 15 по 19 марта.

Окружные этапы всеармейских военных конкурсов "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула" пройдут под Ростовом-на-Дону с 15 по 19 марта.

В пресс-службе Южного военного округа информируют, что соревнования будут проходить с использованием тяжелого механизированного моста ТММ-3, машины для рытья котлованов МДК-3, инженерной машины разграждения ИМР-2, плавающего транспортера ПТС-2 и путепрокладчика БАТ-2.

В конкурсе "Безопасный маршрут" будут задействованы около 200 военнослужащих в составе четырех команд, а в "Инженерной формуле" примут участие шесть команд, среди которых 11-я отдельная гвардейская инженерная бригада, которая является победителем "Безопасного маршрута" уже на протяжении последних трех лет.

Экипажи команд, показавшие лучшие результаты, отправятся на окружной этап конкурса, где поборются за возможность представить Западный военный округ на АрМИ-2021.