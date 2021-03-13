Женщина и пять школьников получили травмы в аварии под Петербургом

Столкновение двух автомобилей на трассе Санкт-Петербург — Приозерск привело к травмам у участников события.

Столкновение двух автомобилей на трассе Санкт-Петербург — Приозерск привело к травмам у участников события.

По предварительным данным, виновницей события оказалась женщина, которая была за рулем машины марки Kia Ceed. Она не справилась с управлением и оказалась на встречной полосе, где находился Mercedes, сообщает пресс-служба МВД по СПб и Ленобласти.

В результате аварии владелица корейской машины получила травмы средней степени. Также медики скорой помощи диагностировали серьбезные ушибы у пятерых детей. Правоохранители уже приступили к выяснению всех обстоятельств события. Позднее они примут процессуальное решение.