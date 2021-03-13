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18:58   13 Марта 2021
Происшествия

Женщина и пять школьников получили травмы в аварии под Петербургом

Женщина и пять школьников получили травмы в аварии под Петербургом

Столкновение двух автомобилей на трассе Санкт-Петербург — Приозерск привело к травмам у участников события.

По предварительным данным, виновницей события оказалась женщина, которая была за рулем машины марки Kia Ceed. Она не справилась с управлением и оказалась на встречной полосе, где находился Mercedes, сообщает пресс-служба МВД по СПб и Ленобласти.

В результате аварии владелица корейской машины получила травмы средней степени. Также медики скорой помощи диагностировали серьбезные ушибы у пятерых детей. Правоохранители уже приступили к выяснению всех обстоятельств события. Позднее они примут процессуальное решение.

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